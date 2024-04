Incrível o que aconteceu após o jogo entre o Cruzeiro e o Botafogo, no Mineirão. Um adepto da Raposa estava a sair do estacionamento no estádio quando se enganou na saída... e desceu umas escadas.



De acordo com o Globo Esporte, o condutor estava a sair do estádio com a família quando viu uma placa que indicava a saída e decidiu virar... o problema é que virou no momento errado. Quando percebeu que se tinha enganado, já o carro estava a descer umas escadas.



Uma hora depois do sucedido, os bombeiros chegaram ao local e conseguiu retirar o carro das escadas. Ninguém ficou ferido, segundo a mesma fonte.

Lembre-se que o jogo, que marcou a estreia de Artur Jorge no Brasileirão, terminou com a derrota do Botafogo frente ao Cruzeiro (3-2).