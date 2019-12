Tal pai, tal filho. Jose Reyes, filho de Jose Antonio Reyes, falecido este ano na sequência de um terrível acidente de carro, marcou este domingo quatro golos que permitiram às promessas do Real Madrid bater o Sevilha em Abu Dhabi e, desta forma, conquistar, pela oitava vez no seu historial, a Liga das Promessas de Futebol 7.

O Sevilha já vencia por 2-0 quando o filho do antigo jogador do Benfica, com o número sete nas costas, desatou a marcar golos. Reduziu a diferença ainda na primeira parte e depois marcou mais três em apenas oito minutos da segunda, contribuindo de forma significativa para a categoria vitória dos merengues por 5-3.

Ora veja os golos do jovem Reyes: