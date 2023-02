As condições não eram as melhores, pelo contrário, por isso a decisão de Cristian Herrera até foi a mais inteligente. Mais do que isso, resultou.

O jogador do Sabadell marcou um dos golos do ano no encontro frente ao Logroñés, da terceira divisão espanhola.

A chuva era muita, o relvado estava quase impraticável, e no início da segunda parte, Herrera viu o guarda-redes adiantado e na saída de bola rematou do meio-campo para o golo. Golaço, aliás.

De resto, o relvado estava tão mau, que a partida acabou por ser suspensa dois minutos depois.

Ora veja:

Foto de capa: redes sociais do Sabadell.