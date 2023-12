O FC Porto B venceu esta manhã em casa da Oliveirense, por 3-1, mas não se livrou de um pequeno susto por causa de um momento surreal.

Já nos últimos minutos, e com um 3-0 no resultado, os dragões cometeram um penálti num lance para os apanhados: num pontapé de baliza, o guarda-redes Francisco Meixedo preparava-se para bater a bola, mas deu ao lado em Romain Correia. O defesa assumiu que a bola ainda não estava em jogo e agarrou-a com a mão.

Resultado? Penálti.

Ora veja: