O FC Porto B venceu em casa da Oliveirense este sábado, por 3-1, em jogo da 12.ª jornada da II Liga.

Num jogo onde a equipa secundária dos dragões foi superior, Wendel Silva abriu o marcador na segunda parte, aos 56 minutos. O avançado brasileiro bisou aos 69 e confirmou novamente a excelente temporada que está a protagonizar e que já conta com 10 golos e sete assistências em 10 jogos.

O jogador de 23 anos, formado no Flamengo, é o melhor marcador da II Liga e reclama uma oportunidade na equipa principal.

Pelo meio do bis de Wendel, Marcus Abraham (60m) também marcou.

Mesmo na reta final, a Oliveirense reduziu de penálti (86m), após um lance inusitado. Francisco Meixedo bateu o pontapé de baliza de forma curta, Romain Correia pensou que a bola ainda não estava em jogo e agarrou-a, tendo cometido falta. Na cobrança, Zé Pedro não desperdiçou.

Com este triunfo, o FC Porto B sobre ao quarto lugar, à condição, com 21 pontos. A Oliveirense vai numa série de três jogos consecutivos sem vencer e está na nona posição, com 16 pontos.

