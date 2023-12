O Académico de Viseu regressou às vitórias na II Liga esta sexta-feira, com um triunfo na receção ao Belenenses, por 3-1, na 12.ª jornada.

Um autogolo de Tiago Manso colocou os viriatos em vantagem aos cinco minutos, antes de André Clóvis bisar (14m e 69m). Pelo meio, ainda antes do intervalo, Rui Correia foi expulso por acumulação de amarelos.

Na segunda parte, Moha Keita (89m) reduziu para os visitantes.

Com esta vitória, o Académico de Viseu subiu, à condição, ao 12.º lugar, com 14 pontos, enquanto o Belenenses segue em 17.º e penúltimo lugar, em zona de despromoção, com nove.

