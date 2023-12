O Lank Vilaverdense venceu esta sexta-feira a União de Leiria por 1-0, em Penafiel, no jogo de abertura da 12.ª jornada da II Liga.

Harramiz marcou o golo solitário deste jogo, aos 19 minutos, que permitiu à equipa de Vila Verde somar a segunda vitória da temporada, frente a um adversário que já não vence há três jornadas.

O Lank continua no último lugar da classificação, agora com 7 pontos, enquanto a União de Leiria segue no 10.º lugar, com 15 pontos.

Confira a classificação da II Liga