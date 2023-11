O Torreense foi à Madeira vencer o Marítimo por 2-1, na 11.ª jornada da II Liga.

Com este resultado, a equipa de Rui Ferreira sobe ao quarto lugar, com 19 pontos, os mesmos dos madeirenses, que caem para a quinta posição devido ao saldo de golos. O Nacional lidera, com 23 pontos, seguido de Santa Clara (23) e AVS (22).

Um autogolo de João Afonso, logo aos oito minutos, adiantou o conjunto de Tulipa, mas a formação de Torres Vedras deu a volta ao resultado com golos de Pipe Gómez (18m) e João Afonso (21m), que se redimiu do golo marcado na própria baliza.

Na segunda parte, o Marítimo ainda forçou o empate e jogou-se maioritariamente no meio-campo defensivo dos visitantes, que aguentaram a vantagem.

Esta, refira-se, foi a primeira vez que o Torreense derrotou o Marítimo, que assim regressa aos desaires.

Após o apito final, ouviram-se muitos assobios nos Barreiros. A equipa verde-rubra não vence em casa para a II Liga desde setembro.

Resultados e classificação da II Liga