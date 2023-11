O Belenenses obteve a segunda vitória da temporada no campeonato, ao receber e bater o Penafiel por 2-0, em partida da 11ª jornada da II Liga. O penúltimo classificado recebia o antepenúltimo, num duelo de aflitos.

O Belenenses, mais necessitado, entrou bem no jogo e marcou logo aos sete minutos, por Ricardo Matos.

O Penafiel tentou reagir, mas demorou a incomodar o último reduto da equipa da casa, que segurou a vantagem até ao intervalo.

Na segunda parte, num livre de Robinho, a equipa penafidelense chegou a acertar na tarve, mas não conseguiu chegar ao empate.

O Penafiel nunca desistiu de chegar ao golo, mas acabou por ser o Belenenses a marcar, já em tempo de compensação. Golo de Manuel Cássio, aos 90+6.

Com este triunfo, o Belenenses aproximou-se do adversário, tendo agora nove pontos, menos dois do que o Penafiel.