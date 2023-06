O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, venceu este domingo a final da Taça da Turquia, mas Miguel Crespo e Joshua King não estiveram na festa da equipa de Jorge Jesus.

E não estiveram na festa (e no jogo) porque tiveram uma outra festa ligeiramente mais importante. Mas só ligeiramente.

É que os dois casaram-se no sábado, véspera da final frente ao Basaksehir.

O médio português e o avançado norueguês agendaram os respetivos casamentos, com a devida permissão do clube, para o dia 10 de junho.

O problema é que os sismos que afetaram a Turquia em fevereiro obrigaram a um reagendamento do que restava da época de futebol na Turquia, incluindo a data da final.

Crespo e King, no entanto, já tinham os compromissos agendados (e que compromissos) e acabaram mesmo por falhar o jogo, o último de Jorge Jesus no comando técnico do Fenerbahçe.