Aí está mais um troféu para Jorge Jesus. O Fenerbahçe venceu este domingo o Basaksehir por 2-0, na final da Taça da Turquia, o que permitiu ao treinador português levantar o troféu.

Foi uma vitória cristalina do Fenerbahçe, de resto, que marcou logo aos 50 segundos. Uma entrada a todo o gás, permitiu a Arda Guller fazer um grande passe que deixou Batshuayi isolado, o ponta de lança belga contornou o guarda-redes e marcou facilmente.

Apesar da vantagem, a formação de Jorge Jesus não baixou os braços e continuou a dominar completamente o jogo. O Basaksehir quase não conseguia sair do meio-campo defensivo.

Foi por isso sem surpresa que as oportunidades de golo continuaram a surgir. Arda Guller, outra vez ele, rematou a centímetros da baliza, antes de Batshuayi bisar na partida, finalizando à boca da baliza um passe de William Arão da esquerda.

Pouco depois, aos 35 minutos, o Basaksehir fez três substituições, mas a equipa não mudou muito. O Fenerbahçe continuou a mandar na partida e ameaçar marcar, como fez logo no início da segunda parte, quando Kahveçi atirou forte, o guarda-redes defendeu e a bola ainda bateu com estrondo na trave. Antes de Arda Guller voltar a obrigar Senzeger a boa defesa.

O Basaksehir só ameaçou mesmo na meia hora final e nessa altura chegou a marcar: Januzaj atirou uma bola de ressaca para dentro da baliza, mas o árbitro anulou a jogada por falta de Keny sobre o guarda-redes do Fenerbahçe: uma falta que não existiu, refira-se.

A partir desse lance polémico, que deixou Jorge Jesus muito furioso no banco, o Basaksehir continuou a procurar o golo, mas o Fenerbahçe defendeu sempre bem.

Refira-se, de resto, que o português Miguel Crespo não foi convocado por Jorge Jesus, enquanto Edgar Ié ficou no banco do Basaksehir.

No final Jorge Jesus fez a festa, juntamente com os jogadores e os adeptos. Uma festa controlada, refira-se: o treinador português esteve sempre muito discreto, de casa séria, passeando pelo relvado sem grande efusividade, enquanto falava com os jogadores.

O português conseguiu um troféu na passagem pela Turquia, numa altura em que se fala de uma saída para a seleção da Arábia Saudita.