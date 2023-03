Os enganos acontecem, mas este podia ter saído bem caro.

João Gomes transferiu-se em janeiro do Flamengo para o Wolverhampton e, como era detentor de uma parte do seu passe, deveria ter recebido 340 mil euros (1,9 milhões de reais) pelo negócio. Fruto de um lapso de tesouraria, a transferência do dinheiro acabou por ser feita pelo Flamengo para a conta de outro João Gomes, um ex-basquetebolista dos escalões de formação do clube carioca.



Os responsáveis pelo processo demoraram quatro dias a perceber o erro, sendo que nesse período o João Gomes beneficiado não se manifestou sobre a avultada quantia que recebeu na sua conta.

Só com a intervenção da Justiça Federal foi possível bloquear a quantia transferida de forma errada. Um final feliz para o departamento do Flamengo que, ao trocar identidades e os respetivos números de conta, quese causou um rombo milionário nas contas do clube.



O médio de 22 anos, que se estreou há dois dias na convocatória da seleção do Brasil, juntou-se recentemente à armada portuguesa nos Wolves e neste momento regista um golo em três jogos no clube inglês.