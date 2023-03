O Flamengo perdeu a decisão da Recopa Sul-Americana para o Independiente del Valle e essa derrota motivou brincadeiras por parte dos rivais, com destaque para Neto, comentador televisivo e ex-jogador do Corinthians, que até se vestiu de sogra de Vítor Pereira.

Uma das publicações de Neto nas redes sociais causou polémica, já que houve um jogador do plantel rubro-negro a dar um «gosto» e isso não escapou aos adeptos. Trata-se de Hugo Souza, guarda-redes que no último mercado de inverno chegou a estar apontado ao Benfica.

O atleta, que não é opção para Vítor Pereira e não joga desde novembro, teve mesmo de se justificar publicamente pelo «like» deixado numa publicação em que Neto escreveu: «Hoje a noite vai ser repleta de suco Del Valle [nome do clube equatoriano e uma marca de sumos], porque o Del Valle deitou no São Paulo, no Corinthians e deitou, amassou o Flamengo. [...] Eu vou tomar um suco incrivelmente maravilhoso».

«Que loucura, irmão. Eu realmente não vi o que era a publicação e foi sem querer. Estava ontem no Maracanã a apoiar os meus companheiros, na torcida, mas infelizmente as coisas não saíram como esperávamos. Estou chateado assim como todos do elenco e jamais desrespeitaria o clube!», escreveu o jogador, que não foi poupado pelos adeptos.