O Flamengo perdeu a Supertaça Sul-americana e o antigo futebolista Neto não deixou passar a oportunidade para criticar o rubro-negro.

O ex-internacional brasileiro, no programa «Os Donos da Bola», onde já costuma dar as suas opiniões de forma bem expressiva, surpreendeu ao aparecer vestido de «sogra de Vítor Pereira», numa referência à justificação dada pelo técnico português para não continuar no Corinthians.

De seguida, vieram as críticas ao treinador.

«Dizer-vos: faltou coragem. Como faltou coragem ao Flamengo… A mim, não falta coragem. Eu tenho coragem de fazer coisas na televisão que muita gente não tem», começou por dizer o antigo médio e figura do Timão.

«Faltou-lhe [Vítor Pereira] coragem. Aqueles que vão colocando empecilhos porque o tio quebrou a unha, porque o pai teve um enfarte, porque a mãe não está bem, porque a sogra não está bem... Faltou coragem, perdeu para todo o mundo. Perdeu contra o Al Hilal, perdeu contra o Palmeiras, agora perdeu contra o Independiente. Não teve coragem dizer ao Duílio [presidente do Corinthians] a verdade, porque quando temos coragem falamos a verdade na cara», acrescentou.

As críticas de Neto estenderam-se ainda aos jogadores e Gabigol foi o único que escapou. A direção do Mengão também foi visada, nomeadamente pelas escolhas recente dos treinadores e pela demissão de Dorival Júnior.

Veja os melhores momentos do Craque Neto vestido de sogra: