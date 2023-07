Antigo futsalista do Sporting, Waltinho casou-se no passado sábado, dia 22 de julho, com Carolina Lentz, numa cerimónia que decorreu em Espanha.

Até aqui, tudo normal.

A questão é que o jogador de 31 anos casou-se com a filha do homem que o treina no Jimbee Cartagena, onde joga atualmente. Por outras palavras, o sogro de Waltinho, Duda, é o seu treinador.

Mas há mais.

O pivot brasileiro não foi de lua de mel, já que 48 horas depois da cerimónia, estava a iniciar a pré-época no Cartagena, às ordens precisamente do sogro.

«Já sabíamos que não teríamos lua de mel. Tínhamos assimilado desde o dia em que decidimos casar, há apenas três meses. É muito difícil ter os familiares todos juntos ao mesmo tempo, tínhamos de aproveitar a situação. Foi o dia mais feliz da minha, foi perfeito», afirmou, ao Relevo.

Waltinho, claro, falou sobre a relação com o sogro: «Sabemos diferenciar perfeitamente o trabalho da família. É um treinador experimentado e somos pessoas maduras, que assumimos o nosso papel no treino, nos estágios, num jogo, no dia a dia ou numa celebração familiar. Tivemos uma conversa no início da minha relação e não foi preciso falar mais.»

Waltinho, refira-se, passou pelo Sporting na época 2021/22, na qual fez 20 golos em 37 jogos. Em Portugal, jogou ainda no Fundão, em 2016/17 – 13 golos em 17 jogos.