Leonardo Barroso foi expulso nà estreia pela equipa principal do Sporting no jogo contra a Real Sociedad, disputado no Algarve. O jovem lateral-esquerdo recebeu apoio dos companheiros ainda no relvado e de Luís Neto, que em declarações aos jornalistas após o encontro, lembrou que «todos já foram o Barroso».



Esta quinta-feira, dois dias após o episódio, o defesa deixou uma mensagem nas redes sociais a agradecer o apoio recebido. «Obrigado a todos pelo apoio nos últimos dias. É aprender e seguir em frente. Tudo o que nos acontece tem um motivo e servirá sempre para nos tornar mais fortes», escreveu.



Recorde-se que o Sporting bateu a Real Sociedad por 3-0 com golos de Gyokeres, Esgaio e Pedro Gonçalves.