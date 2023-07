Foi uma exibição consistente, com melhorias evidentes, em relação à partida com o Genk. O Sporting venceu a Real Sociedad por 3-0, no sexto jogo de pré-época: o segundo à porta aberta.

Amorim apostou num 11 próximo daquele que deverá o titular, com nomes como Nuno Santos, Esgaio e Gyökeres.

O sueco foi uma das grandes novidades: pela primeira vez, os adeptos puderam ver ao vivo o único reforço dos leões até ao momento.

Os primeiros minutos de jogo mostraram também outro dado novo: Gyökeres parece ser a aposta para jogar ao meio, com Paulinho a aparecer mais descaído para a esquerda.

Amorim voltava também ao esquema tradicional de 3x4x3, depois de, no jogo frente ao Genk, ter testado algumas alternativas, nomeadamente com Inácio a surgir no meio campo no início da construção ofensiva.

E o primeiro lance de perigo do Sporting deu logo em golo… e de Gyökeres. Esgaio cruzou pela direita, um defesa da Real Sociedad fez um corte defeituoso e a bola sobrou para o sueco que atirou a contar: estava marcado o primeiro golo do novo ponta de lança ao serviço dos leões.

O Sporting fez uma boa primeira parte: sólido na defesa, com Morita e Pote em evidência no meio-campo e Gyökeres a mostrar poderio físico.

Mas haveria de ser Esgaio a voltar a fazer mexer o marcador. Aos 28 minutos, o defesa direito recebeu um passe a desmarcar, feito por Pedro Gonçalves, e não falhou só com Remiro pela frente.

Nesta partida, o Sporting mostrou, de resto, uma faceta rara no ano passado: a eficácia.

É que, apesar da exibição positiva e do resultado dilatado, os leões não dispuseram de muitas situações de perigo: aquelas que tiveram, aproveitaram.

Na segunda parte, o técnico do Sporting não mudou ninguém e viu a equipa aumentar a vantagem.

Tudo começou numa arrancada, no meio campo, de Gonçalo Inácio que abriu para Nuno Santos na esquerda.

O lateral cruzou atrasado para Pote que rematou para o fundo das redes (55m).

À semelhança da segunda parte, os leões tiveram sempre o jogo dominado. Amorim teve ainda tempo para lançar dois jovens: Tiago Ferreira e Leonardo Barroso.

E dificilmente o lateral leonino de apenas 18 anos, que foi chamado para fazer o estágio de pré-época, esquecerá esta estreia.

Entrado há segundos, Barroso teve uma entrada mais dura sobre um jogador dos espanhóis. O árbitro foi ao VAR e expulsou o jovem do Sporting que saiu desolado (84m).

O jogo haveria de terminar minutos depois, com muitos assobios para a equipa de arbitragem. Para a história, fica a quarta vitória dos leões na pré-época e as boas indicações deixadas, na última partida em terras algarvias.