O Ankaraguçu-Besiktas, dos oitavos de final da Taça da Turquia, esta quarta-feira, ficou marcado por um episódio raro: uma soqueira foi encontrada no relvado e foi o futebolista português Gedson Fernandes a retirá-la do terreno de jogo.

Tudo aconteceu por volta dos 60 minutos, quando havia 1-0 no marcador, para o Ankaraguçu.

Jackson Muleka, jogador do Besiktas, envolveu-se numa briga com Atakan Çankaya, do Ankaraguçu, acabando expulso. Depois da confusão entre jogadores das duas equipas e de alguns objetos atirados para o relvado, Gedson surgiu com uma soqueira na mão, visivelmente incrédulo com o que tinha acabado de apanhar.

Gedson encaminhou-se para fora do terreno de jogo e o treinador Senol Gunes tirou a soqueira da mão do ex-Benfica, que depois ainda teve uma breve discussão com Tasos Chatzigiovannis, jogador da equipa da casa.

No meio disto tudo, e com alerta do vídeo-árbitro, Muleka acabou por ver-lhe ser retirado o cartão vermelho e viu apenas amarelo.

O Besiktas, que ainda chegou ao empate, acabou eliminado no desempate por penáltis (4-3).