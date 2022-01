Granit Rushiti foi convidado a ser o protagonista do filme autobiográfico de Zlatan Ibrahimovic, mas, numa primeira abordagem, não levou o convite a sério já que estava focado na carreira de futebolista.

As coisas não corriam bem ao jovem sueco, que teve de deixar o país frustrado pelo tempo que passou na formação do Malmo, onde jogou desde os sub-17.

«Sentia que tinha um bom desempenho, mas tive pouco tempo de jogo. Descuidei-me nos últimos meses lá e deixei a escola. Havia a regra da assiduidade mas eu ia quando me apetecia. Incomodava-me mentalmente não ter tempo de jogo e senti que o meu talento foi esquecido», começou por contar no podcast Full-time professionals, citado pelo KvallsPosten.

Foi então que, através do empresário, surgiu a oportunidade de viajar para Portugal para fazer testes no Benfica e Sporting e tentar relançar-se no futebol.

«Disse-me: 'arruma as malas, vais fazer testes ao Sporting, em Lisboa.' Quando lá cheguei estive bem, mas depois algo aconteceu e comecei a ter um rendimento baixo. Mas eles ainda tinham interesse, viram algo em mim. Também tive tempo de fazer testes para o Benfica e as coisas começaram a melhorar. Mas quando voltei para a Suécia, sofri uma lesão no ligamento cruzado do joelho.»

A lesão encaminhou Rushiti para «alguns dos piores meses» da sua vida. Mas a proposta para representar Zlatan mantinha-se de pé, apesar de já levar algum tempo desde a primeira audição.

«Nunca pensei que me tornaria ator. Mas após a última audição o diretor ligou-me e disse: 'ficaste com o papel’», revelou.

«Não fiquei tão feliz, não levei muito a sério. Disse aos meus amigos que estava a pensar não aceitar o papel, porque as pessoas se iam rir de mim. A única coisa que me importava era o futebol. Foi isso que me salvou quando comecei a fazer coisas estúpidas. Era isso que me motivava e era o que eu amava», acrescentou.

Após muitos avanços e recuos, o jovem sueco decidiu por aceitar o convite, até porque se reconhece em Ibrahimovic, com quem já teve oportunidade de privar.

«Desde pequeno, chamam-me 'pequeno Zlatan'. Tive a oportunidade de conhecê-lo em Milão. Foi muito incómodo e fiquei envergonhado quando o vi. Dez minutos depois, parecia que já o conhecia há um ano. Ele foi extrovertido e disse-me muitas coisas que não posso dizer aqui. Estava muito orgulhoso do meu desempenho no filme. Pensou, até, que eles tinham usado a sua própria voz e que não era a minha. Para mim, o mais importante era que ele gostasse do filme, e gostou!», concluiu.

Nas redes sociais, Rushiti tem partilhado momentos dos bastidores das gravações do filme «I am Zlatan», que estreia a 14 de janeiro.