Tinha de acabar mal. O Internacional venceu o Grémio no dérbi eterno de Porto Alegre e deixou o vizinho rival praticamente condenado à descida.



Com o apito final, os jogadores do Colorado pegaram em caixões - símbolos do enterro gremista - e a confusão instalou-se, como se esperava.



Apesar de estarem a jogar fora de casa, os jogadores do Grémio não se encolheram e 'foram para cima' dos coveiros de ocasião.



Bruno Cortez (ex-Benfica) foi um dos mais revoltados e acabou por ser expulso, tal como Patrick, do Internacional. Em campo esteve também Renzo Saravia, lateral cedido pelo FC Porto ao Inter, substituído ao intervalo.



É importante dizer que as provocações surgiram também como resposta ao ocorrido em 2016, aquando a despromoção do Internacional à Série B. Na altura, os guardadores de almas foram outros.



​​​​​​​A oito jogos do fim, o Grémio é penúltimo do Brasileirão, a sete pontos da zona de salvação.



