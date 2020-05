Nove de janeiro de 2016: a data em que Hiannick Kamba, futebolista congolês que fez parte da formação ao lado de Manuel Neuer no Schalke 04, foi dado como morto. Em tempos considerado um lateral-direito promissor, tinha, aos 29 anos, passado ao lado de uma carreira promissora.

Causa da morte: um acidente de viação na República Democrática do Congo. Só que não. O jornal alemão Bild traz esta segunda-feira uma reportagem sórdica, na qual apresenta provas de que a morte de Hiannick Kamba, que na altura jogava num clube alemão, foi simulada.

Anette Milk, procuradora de Essen, disse ao Bild que a situação é do conhecimento da embaixada alemã em Kinshasa. «Ele disse que foi abandonado por amigos de noite, sem documentos, dinheiro e telefone, durante uma viagem pelo interior do Congo.

Ora, aqui entram as suspeitas que apontam para o alegado envolvimento da ex-mulher, que terá conseguido um certificado de óbito através do qual enganou a companhia de seguros alemã para receber o valor correspondente ao seguro de vida do marido.

Segundo o Bild, Kamba solicitou, na primavera de 2018, o regresso à Alemanha, que aconteceu recentemente. Depois de ultrapassadas burocracias compreensíveis, está em Gelsenkirchen e até recuperou o trabalho que mantinha anteriormente: não o de futebolista amador, mas no setor da energia. Deverá ser testemunha na acusação de fraude que recairá sobre a ex-mulher.