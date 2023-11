Iago Aspas pediu desculpas este domingo, após ter atirado o monitor do VAR ao chão, nos minutos finais do empate do Celta de Vigo na receção ao Sevilha.

Tudo aconteceu nos descontos, quando o árbitro assinalou um penálti a favor da equipa de Vigo. Alertado pelo VAR, no entanto, o juiz do encontro reverteu a decisão e deixou os jogadores do Celta incrédulos.

Aspas foi mais expressivo nessa reação e, furioso, atirou o monitor do VAR ao chão.

«Ontem [sábado] cometi um erro. Não devia ter descarregado a minha frustração daquela maneira. Dói-me porque não é esse o exemplo que quero dar aos celtistas mais pequenos», escreveu, nas redes sociais.