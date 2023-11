O Sporting apurou-se este domingo para as meias-finais da Taça da Liga feminina, ao vencer em casa do Marítimo, por 4-2, depois do empate a uma bola na primeira mão.

Jacynta Gala deu vantagem às leoas aos 16 minutos, mas os madeirenses deram a volta ao marcador no início do segundo tempo, com um bis de Laura Luís – o primeiro é um golaço com um remate de bicicleta.

Diana Silva voltou a empatar pouco depois, à hora de jogo, e Cláudia Neto fez o 3-2 aos 70 minutos, com um golo de muita classe. Já nos descontos, Diana Silva bisou e fechou o apuramento do Sporting.

Em Gaia, o Valadares eliminou o Sp. Braga, com um triunfo por 1-0. Na primeira mão, em território bracarense, havia ficado 2-2.