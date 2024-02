O Espanhol arrancou uma vitória preciosíssima em casa do Eibar na 28.ª jornada da II Liga espanhola.

Num duelo entre duas equipas que estão numa luta acérrima pela promoção ao principal escalão, a equipa de Barcelona esteve a perder por 2-0 até ao 77 minutos e conseguiu o que parecia impensável: ganhar.

Jon Bautista (39m) e Nolaskoain (65m) marcaram para o Eibar e Braitwaite reduziu de penálti ao minuto 77. A placa com o tempo de compensação foi levantada ainda com 2-1 no marcador, mas o que aconteceu nos minutos finais foi memorável pelas melhores e piores razões, dependendo da perspetiva claro.

Salvi Sánchez, que foi a jogo aos 70 minutos, empatou aos 90+6m e Lazo, lançado aos 84m, assinou a «remontada» aos 90+9 minutos.

O triunfo épico permitiu ao Espanhol subir ao segundo lugar da II Liga espanhola (o último que garante a promoção direta ao principal escalão) por troca com o Eibar, que desceu para o terceiro posto, estando agora em zona de play-off.