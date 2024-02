O Almeria é o último classificado da liga espanhola e parece condenado a descer de divisão. Apesar disso, ainda consegue incomodar uma ou outra equipa com altos objetivos. Este sábado empatou (2-2) com o Atlético de Madrid, que até esteve duas vezes em vantagem no jogo.

O moçambicano Reinildo contruiu a jogada do primeiro golo, marcado pelo argentino Correa ao fim de um minuto de jogo.

Outro argentino, Luka Romero, de apenas 19 anos, empatou o jogo aos 27 minutos.

Para não destoar, o 2-1 do Atlético, já na segunda parte, também foi totalmente argentino: Nahuel Molina fez o passe e Rodrigo de Paul bateu o guarda-redes português Luis Maximiano.

O Almeria, no entanto, voltou a marcar, a meio do segundo tempo, o que permitiu ao Almeria conquistar o nono ponto no campeonato.

O Atlético mantém a quarta posição, com 52 pontos, mas pode ficar mais longe do topo – e arrisca ser apanhado pelo Athletic de Bilbau.

Noutro jogo deste sábado, o Alavés empatou em casa com o Maiorca (1-1), com os dois golos a surgirem na parte final da partida.

O português Samu Costa entrou apenas nos últimos minutos, para ajudar a segurar um ponto para a formação balear.

As duas equipas seguem na segunda metade da tabela.

