Vitinha viu do banco de suplentes a vitória do Genova sobre a Udinese de João Ferreira por 2-0 na 26.ª jornada da Liga italiana.

Os dois golos do jogo foram marcados num espaço de quatro minutos: Mateo Retegui fez o 1-0 aos 36m e Mattia Bani assinou o 2-0 final aos 40m.

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ITALIANA

João Ferreira foi a jogo aos 54 minutos, já depois de a Udinese ter ficado em inferioridade numérica por expulsão de Thomas Kristensen no início da segunda parte.

Destaque ainda para a vitória do Monza, que prolongou o bom momento dias depois da vitória sobre o Milan por 4-2. No reduto da Salernitana (lanterna vermelha), a equipa dos arredores de Milão, com Dany Mota a titular, impôs-se por 2-0 com golos de Daniel Maldini e Pessina, ambos já no último quarto de hora.

OUTRO RESULTADO:

Sassuolo-Empoli, 2-3