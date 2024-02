Pep Guardiola voltou a criticar o sobrecarregado calendário de jogos a que o Manchester City está sujeito, depois da vitória sobre o Bournemouth, por 1-0.

«Muito obrigado pelo calendário. É demasiado. Absolutamente demasiado. Mas o negócio tem de continuar», disse o técnico espanhol, que defendeu os seus jogadores, depois de uma exibição menos conseguida.

«As expetativas são sempre altas, mas as exigências do calendário, para caber tudo… Os meus jogadores têm feito tudo, ao longo dos anos, com tantos jogos. Acreditamos sempre que vão cair, que não vão ser capazes de continuar a fazê-lo. Mas eles surpreendem-me. Eu digo-lhes que não é normal», afirmou.

Guardiola foi mais longe nas críticas.

«Adoro os meus jogadores. São super-homens. Jogam de três em três dias», disse, antes de explicar por que razão entende que o Manchester City não compete em igualdade com as outras equipas na liga inglesa.

«O Bournemouth teve sete dias para preparar este jogo. Sete dias a sonhar todos os segundos dessa semana bater a melhor equipa do mundo. E nós tivemos três dias. E as pessoas dizem: ‘não, é o mesmo, têm as mesmas condições’. Não é verdade. Na Premier League não jogamos sob as mesmas condições», concluiu.