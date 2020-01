Antes do Man. City-Port Vale, Tom Pope referiu que se jogasse todos as semanas contra John Stones acabava a época com 40 golos marcados. Ora bem, esta tarde o avançado da equipa da League Two provocou e cumpriu, mostrando que é capaz de marcar quando defronta o internacional inglês.

Tudo por causa de um tweet de Tom Pope, que arrasou o compatriota a 7 de junho de 2019 aquando da derrota da seleção inglesa com a Holanda na Liga das Nações.

«Vi os momentos principais do jogo de Inglaterra. Sei que sou um jogador da League Two (quarto escalão), sei que ele joga por Inglaterra, sei que ele ganha 150 mil libras por semana, sei que ele é um milhão de vezes melhor jogador do que eu, mas adoraria jogar contra John Stones todas as semanas. Marcava 40 golos por época», escreveu o avançado de 34 anos.



Agora foi das palavras aos actos.