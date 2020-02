No dia 23 de novembro de 1996 aconteceu uma das histórias mais bizarras do futebol inglês: Ali Dia, jogador amador na altura com 30 anos, conseguiu enganar toda a gente e jogar na Premier League, numa partida do Southampton frente ao Leeds United.

O dia em que um impostor jogou 53 minutos na Premier League

O senegalês fez-se passar por primo da lenda George Weah e enganou inclusivamente o treinador dos saints à época, Graeme Souness (antigo técnico do Benfica), que sem mais soluções ofensivas, lançou Ali Dia para o lugar de Matt Le Tissier aos 32 minutos da partida frente ao Leeds.

Dia, naturalmente, não conseguiu dar conta do recado e acabou substituído nesse mesmo jogo, tendo sido descoberto pouco depois, naquela que foi uma das maiores fraudes do futebol inglês.

Cartão de memória: Ali Dia, um tipo porreiro, pá!

Ora, mais de 20 anos depois, Le Tissier, lenda do Southampton, ainda brinca com a situação. O antigo avançado aproveitou uma pergunta nas redes sociais para dizer que o seu principal feito no futebol foi ter sido substituído... pelo primo de George Weah.

Being subbed for George weahs cousin 🙌 https://t.co/JdYglG1Y3J — Matt Le Tissier (@mattletiss7) February 19, 2020