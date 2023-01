Nesta segunda-feira começou a circular nas redes sociais pelo menos um vídeo do exato momento em que Aaron Ramsdale, guarda-redes do Arsenal, é pontapeado por um adepto alegadamente do Tottenham.

No vídeo é possível ver um homem a descer várias filas da bancada atrás de uma das balizas até pontapear Ramsdale nas costas.

De cara parcialmente tapada por um cachecol, o adepto volta depois a subir apressadamente a bancada e desaparece do plano.

Neste domingo, após o jogo que terminou com a derrota do Tottenham por 2-0, os Spurs garantiram que tudo farão para identificar o referido adepto e que vão proibi-lo de entrar no Tottenham Hotspur Stadium.