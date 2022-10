Gary Neville, antigo jogador do Manchester United e companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo nos Red Devils entre 2003 e 2009, foi olimpicamente ignorado pelo avançado português neste domingo antes do Manchester United-West Ham.

Quando subiu ao relvado para os exercícios de aquecimento, Ronaldo cumprimentou Louis Saha (com quem também jogou na primeira passagem pelo Man United) e Jamie Redknapp, membros do painel de comentadores da Sky Sports. Por ali estava também o mais velho dos irmãos Neville, que olhou para ele de soslaio, talvez esperando um cumprimento cordial que acabou por não acontecer.

Recentemente, Gary Neville criticou fortemente Cristiano Ronaldo após este ter recolhido aos balneários antes do apito final no Manchester United-Tottenham, jogo no qual o avançado se recusou a entrar nos minutos finais. «Inaceitável.»

E a resposta de CR7 ao antigo companheiro foi dada neste domingo:

A assistir a tudo estava Jamie Carragher, ex-futebolista do Liverpool e internacional inglês. Também ele foi ignorado por Cristiano Ronaldo em agosto passado num ato muito semelhante ao que viveu Gary Neville, que à data até foi cumprimentado pelo internacional português.

Em maio, recorde-se, o antigo jogador profetizou que o português ia tornar-se num problema para o Man United e aconselhou Erik Ten Hag a dispensá-lo. «Bem-vindo ao clube dos ignorados por Ronaldo, Gary Neville», brincou no Twitter.