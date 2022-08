A imagem do álbum Equals, do britânico Ed Sheeran, foi incorporado no terceiro equipamento do Ipswich, anunciou o clube do terceiro escalão do futebol inglês.

«Fui convidado para ajudar a projetar o terceiro equipamento do Ipswich. Eu queria fazer algo numa homenagem subtil ao álbum [Equals], mas também ser uma peça de roupa que as pessoas gostassem de usar», afirmou o cantor.

Ed Sheeran patrocina o clube do qual é adepto desde a temporada passada, tendo a sua mais recente digressão mundial sido promovida nas suas camisolas.

O Ipswich Town foi um dos fundadores da Premier League, em 1992, tendo disputado cinco edições do escalão principal, ao qual não regressa desde 2002. Depois de 17 temporadas no Championship, o clube caiu para a League One, terceiro escalão.