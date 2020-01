Arda Turan, internacional turco que recentemente deixou o Basaksehir, poderá estar de volta ao clube de infância, o Galatasaray.

Fatih Terim, treinador do clube turco, expressou publicamente o seu desejo de contar com o médio turco.

«Acredito que o clube deve recebê-lo porque ele é do Galatasaray e merece uma segunda oportunidade. O Galatasaray nunca abandona os seus filhos» afirmou o técnico de 66 anos.

Também os adeptos do clube turco têm vincado a sua vontade em voltar a ver Arda Turan com as cores do clube.

Porém, o presidente do clube, Mustafa Cengiz, revelou pouca abertura para concretizar o desejo de Fatih Terim.

«Arda Turan não está nos nossos planos. Estou cansado de dizer isso», declarou.