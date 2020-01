A derrota por 2-0 em casa frente ao Burnley, a juntar à modesta campanha do Manchester United na Premier League (ocupa o 5º lugar), desgastaram ainda mais a imagem de Ed Woodward, diretor executivo dos red devils, junto dos adeptos do clube.

Ansiosos por reforços que possam ajudar o clube inglês a elevar o nível, os adeptos foram confrontados com a chegada de... um jornalista.

Neil Ashton, antigo jornalista do The Sun e da Sky Sports, chega com a missão de melhorar a imagem de Ed Woodward junto dos adeptos.

«Quero mudar a perceção que têm de Woodward e da direção do clube. Eu conheço-o e percebi que aquilo que os adeptos acham dele não é correto. É um tipo que ama o Manchester United», explicou Neil Ashton, em declarações ao site World Soccer Talk.