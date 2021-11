O River Plate assinalou neste domingo os 35 anos da conquista da primeira Taça Libertadores com uma homenagem à equipa que ergueu o troféu o troféu a 29 de outubro de 1986.

Os jogadores que participaram na histórica conquista receberam, cada um, camisolas com o respetivo nome e apelido e ainda o número 35 nas costas e deram uma volta olímpica ao Monumental com o troféu. Mas o momento mais impactante da homenagem é mesmo a reação arrepiante dos hinchas do River minutos antes de um jogo do River.

No vídeo em baixo estão Norberto Alonso e Américo Gallego, lendas do River, que estiveram nessa conquista e fizeram também parte da seleção da Argentina que em 1978 se sagrou campeã do Mundo.