Mario Balotelli esteve envolvido num aparatoso acidente esta quinta-feira, nas imediações de Brescia e, segundo está a contar a imprensa italiana, o avançado terá recusado soprar no balão.

O internacional italiano que na atualidade joga nos turcos do Adana Demirspor terá perdido o controlo do seu Audi, saiu da estrada e chocou com violência contra um muro.

Todos os airbags do carro foram acionados, na sequência do choque, e o avançado foi visto a sair do carro, com alguma dificuldade, a cambalear, mas pelo próprio pé. O carro ficou com a frente completamente destruída, mas, apesar do aparato, o jogador saiu incólume, sem um arranhão.

Balotelli ainda foi observado no local por uma das equipas de emergência que se apresentou no local do acidente, mas segundo revela o Giornal di Brescia, terá recusado fazer um teste de alcoolemia solicitado pelas autoridades italianas.

Veja o estado em que ficou o Audi de Balotelli: