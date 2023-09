Mario Balotelli está de saída do Sion, a custo zero.

Em declarações reproduzidas pelo Corriere dello Sport, o presidente do emblema suíço, Christian Constantin, revelou que a rescisão de contrato foi acordada entre as duas partes de forma muito pacífica.

«Tudo foi resolvido de forma muito educada com o Mario. O documento que preparámos está nas mãos dos nossos advogados, que devem formalizar a rescisão de contrato», disse.

Balotelli estava há um ano no Sion (o décimo clube que representou na carreira), período no qual marcou seis golos em 19 jogos. Também de acordo com a publicação italiana, o futuro do avançado de 33 anos pode passar por um regresso ao Adana Demirspor.

Na época 2021/22, Balotelli fez 19 golos e quatro assistências nas 33 partidas que disputou pela equipa turca.