12-0!



Não, o resultado não é engano. O Bayern Munique esmagou o modesto Bremer, da quinta divisão alemã, nos 32 avos de final da Taça.



Julian Nagelsmann lançou de início Muller, Kimmich, Sané, mostrando que os bávaros não iam dar o jogo por vencido antes deste começar. Aos oito minutos, Choupo-Mouting inaugurou o marcador e marcou aos 28 e aos 35 minutos mais dois. Pelo meio, Musiala também fez o gosto ao pé e Warm marcou um autogolo.



Kimmich, Sule e Muller ficaram no balneário, mas nem por isso o Bayern tirou o pé do acelerador. Nos primeiros cinco minutos da etapa complementar, Musiala bisou e Tillman inscreveu o seu nome na lista de marcadores.



Leroy Sané, que foi assobiado no encontro frente ao Colónia, fez o 8-0 e correspondeu aos apoio que recebeu dos adeptos bávaros que estavam na bancada. Nos dez minutos finais, o gigante da Baviera marcou quatro golos por Cuisance, Choupo-Moting, Sarr e Tolisso.



Uma goleada das antigas.