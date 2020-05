Niklas Bendtner, o irreverente avançado dinamarquês que se destacou, sobretudo, com a camisola do Arsenal voltou a dar que falar.

O agora jogador do Copenhaga, de 32 anos, revelou a uma televisão dinamarquesa que joga poker desde os 19 anos e que o jogo o terá feito perder cerca de seis milhões de euros ao longo dos anos.

«Sempre joguei muito poker, contra vários jogadores profissionais, e é difícil quantificar o dinheiro que perdi. Mas diria que uns 50 milhões de coroas dinamarquesas [mais de 6,5 milhões de euros]», declarou, num documentário sobre ele.

Apesar de dizer não ser viciado no jogo - «sempre tive a capacidade de me controlar» -, Bendtner recorda um episódio em que as coisas lhe podiam ter corrido mal.

«Houve uma noite em Londres que as coisas saíram do controlo e podia ter acabado muito mal. Mas a partir dessa noite, passei a apostar apenas quantidades baixas», confidencia.