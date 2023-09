As camisolas do Aston Villa nesta temporada ameaçam tornar-se num caso bastante sério.

Depois das queixas dos jogadores da equipa masculina de que as camisolas se colam ao corpo e retêm o suor, o que deixa os jogadores desconfortáveis, agora foi a vez das jogadoras da equipa feminina mostrarem preocupação com o uniforme a dias do arranque da Super Liga diante do Manchester United.

Segundo a BBC Sport, as camisolas demasiado justas têm provocado também receios nas futebolistas, que temem apresentar-se em campo no próximo domingo.

O Aston Villa é patrocinado desde o ano passado pela Castore, uma fabricante britânica de equipamentos desportivos com a qual o clube de Birmingham tem um contrato válido por várias temporadas.