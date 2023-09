O Alebrijes de Oaxaca já vencia confortavelmente o Dorados por 4-0, na última madrugada, mas ainda houve animação no jogo para lá dos 90 minutos. Em tempo de descontos, um cão invadiu o relvado, roubou a bola e fintou todos os que apareceram à frente.

Elementos do staff tentaram tirar a bola ao cão, assim como os jogadores, que ainda tiveram de dar alguns sprints, mas ninguém se atreveu a colocar a mão na bola. Por fim, lá conseguiram acalmar as habilidades do invasor, que até encantou quem narrava o jogo.

Ora veja: