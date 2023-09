O sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal colocou o FC Porto no caminho do Vilar de Perdizes e, na tarde desta quarta-feira, as atenções estiveram espalhadas um pouco por todo o país, entre os vários plantéis dos 64 clubes presentes nesta ronda.

No caso do Vilar de Perdizes, vários jogadores filmaram-se a assistir ao sorteio através do computador, em direto e, mal saiu o bilhete com nome do clube da aldeia raiana, todos foram à loucura: seria certo que iam receber uma equipa da I Liga (na condição de visitantes, foram as primeiras 18 a ser sorteadas).

De imediato ouviram-se várias palavras e tentativas de adivinhar quem calharia em sorte. «Calma, calma, calma», «Vai ser o Chaves», «Deixa ver», ou «FC Porto», ouviu-se.

Segundos depois, saiu mesmo o FC Porto... e as imagens falam por si. Loucura!