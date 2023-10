As edições limitadas das camisolas do Barcelona com o logotipo dos Rolling Stones, feitas exclusivamente para o clássico com o Real Madrid, esgotaram em dois tempos nas lojas do clube catalão, pelos menos as versões para homens.

O clube catalão tinha colocado à venda, na segunda-feira, uma edição limitada da referida camisola, apenas com 1.899 exemplares, ao preço unitário de 399,99 euros, que voaram em poucos minutos. A segunda versão, ainda mais limitada, com 22 camisolas assinadas pelos jogadores, também foram vendidas em pouco tempo, mesmo ao preço mais pesado de 2,999,99 euros.

Um sucesso associado à mítica banda inglesa que está a promover o novo álbum de originais chamado Hackney Diamonds.

As novas camisolas vão ser utilizadas no próximo clássico com o Real Madrid para a liga espanhola, a 28 de outubro.

