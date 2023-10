O logo dos Rolling Stones vai estar em destaque nas camisolas do Barcelona no próximo clássico com o Real Madrid, a 28 de outubro, depois da mítica banda britânica ter assinado um acordo com o clube catalão, sob o patrocínio da Spotify, para promover o novo álbum.

Mick Jagger, Ron Wood e Keith Richards vão lançar o disco Hackney Diamonds, o primeiro da banda com canções novas desde 2005, a 20 de outubro e, uma semana depois os jogadores do Barcelona vão subir ao relvado com o logo da mítica banda, uma língua, na camisola para defrontar o Real Madrid.

Na mesma campanha, a equipa feminina do Barça também vai jogar com o logo dos Rolling Stones no embate com o Sevilha que está marcado para 5 de novembro.

«Somos grandes fãs de futebol e estamos agradecidos que a Spotify tenha colocado o nosso logo com a língua e os lábios na camisola do Barcelona para celebrar saída do noco disco Hanckney Diamonds», destacou a banda britânica numa publicação nas redes sociais.

O Barcelona vai colocar à venda, a partir do próximo dia 23, duas edições exclusivas desta nova camisola. Uma primeira com uma edição limitada de 1899 unidades e uma segunda, ainda mais limitada, com as 22 camisolas que vão ser utilizadas pelas duas equipas, assinadas pelos respetivos titulares.