A expulsão de João Gomes, médio brasileiro do Wolverhampton, no decorrer do empate com o Bretford para a Taça de Inglaterra (1-1), está a dar que falar, não pela justiça da decisão do árbitro, mas pelo formato do próprio cartão.

Ao contrário do habitual retângulo vermelho, o árbitro, para surpresa de muitos, mostrou um cartão arredondado que, segundo defendem alguns especialistas, tem maior visibilidade para os jogadores. A verdade é que o círculo vermelho teve o mesmo efeito dos tradicionais cartões retangulares e os wolves ficaram mesmo reduzidos a dez.

Aliás, os cartões amarelos mostrados no mesmo jogo, não deixaram de ter os tradicionais quatro lados.

Uma expulsão que o jovem João Gomes, de 22 anos, não vai esquecer tão cedo, até porque foi a primeira na carreira.