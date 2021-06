Óliver Torres surpreendeu ao mostrar, este sábado, o novo «look» enquanto goza de um pequeno período de férias em Palma de Maiorca.



O antigo jogador do FC Porto decidiu fazer tranças no cabelo, exibindo o novo penteado nas redes sociais. De imediato, os antigos companheiros reagiram e não perdoaram.



Cristian Tello perguntou ao médio do Sevilha o que é que este andava a fazer enquanto Reguilón e Munir reagiram com espanto. Por sua vez, Casillas não aprovou o novo «look».