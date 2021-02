O Sevilha de Julen Lopetegui está imparável em 2021. Tem 11 vitórias em 13 jogos oficiais, nove delas consecutivas e cinco delas para a liga espanhola. Este sábado, na receção ao Huesca, os andaluzes somaram mais três pontos e tiveram um Óliver Torres em extraordinário plano. Mas sofreram.



O único golo da partida apareceu aos 57 minutos. Óliver Torres ganhou na direita e assistiu Munir El Haddadi para o 1-0 que se revelaria definitivo. Óliver, ex-médio do FC Porto, encheu o campo e provou que pode fazer uma dupla fantástica com o argentino Papu Gómez.

O Huesca, último classificado, foi depois à procura de pelo menos um ponto. Teve três boas oportunidades para isso, mas o guarda-redes Bono respondeu sempre com brilhantismo e manteve o Sevilha no pódio da La Liga: é terceiro, a um ponto do Real Madrid e a nove do Atlético Madrid.

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ESPANHOLA



VÍDEO: o cruzamento de Óliver para o golo de Munir