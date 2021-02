O Real Madrid, privado de cerca de uma dezena de jogadores devido a lesões, além do castigado Toni Kroos, recebeu e venceu esta terça-feira o Getafe, por 2-0, em jogo de acerto de calendário, relativo à primeira jornada da liga espanhola.

No encontro que marcou, devido às muitas ausências, a estreia a titular de Marvin Olawale pela equipa principal dos merengues – já tinha sido utilizado duas vezes a partir do banco – os golos só surgiram na última meia hora.

Aos 60 minutos, Karim Benzema cabeceou para o fundo da baliza, após um cruzamento preciso de Vinícius Júnior. Pouco depois, ao minuto 66, Marcelo cruzou do lado esquerdo e Ferland Mendy desviou na pequena área para o 2-0 final no marcador.

Com este resultado, o Real Madrid soma a segunda vitória seguida e chega aos 46 pontos. Aproveitou da melhor forma o empate do líder Atlético de Madrid ante o Celta de Vigo, na véspera. A equipa de Zinedine Zidane dista agora cinco pontos da equipa de Diego Simeone, que tem 51. Contudo, os «colchoneros» têm um jogo a menos. O segundo lugar do Real, de forma isolada, é à condição, uma vez que o Barcelona tem 43 pontos e menos um jogo.

Já o Getafe é 13.º classificado, com 24 pontos. Não venceu nas últimas quatro jornadas.

O golo de Benzema: