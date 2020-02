Erling Haaland, avançado norueguês do Borussia Dortmund que tem estado nas bocas do mundo esta temporada, está prestes a receber um presente muito especial: uma camisola autografada por Michu, antigo avançado que chegou a ser internacional por Espanha.

O ex-futebolista, hoje diretor desportivo do Burgos, era um dos ídolos do jovem prodígio, que em tempos tinha por hábito identificar Michu nas fotografias que publicava dele próprio (de Haaland, para que não restem dúvidas) nas redes sociais.

A história foi contada recentemente pelo jornal espanhol AS, que se suportou de provas presentes na conta do avançado da moda no Instagram e chegou à fala com Michu, que se retirou do futebol há dois anos (com apenas 31) devido a uma lesão grave no tornozelo direito. «É uma honra que ele se tenha inspirado em mim. É um grande jogador, acredito que vai tornar-se num craque mundial. É muito melhor do que eu», disse.

Ora, quando Haaland, que nasceu em Inglaterra, tinha 12 anos, Michu brilhava no Swansea: em 2012/13, na primeira de duas épocas no clube do País de Gales, apontou 22 golos. Foi a melhor época da carreira e, muito provavelmente, aquela que deixou o jovem norueguês a seus pés.

Agora, o Burgos entrou em contacto com Haaland via Twitter para o informar da prenda que estava prestes a receber. «Wow, que lenda», reagiu o goleador de 19 anos.