Bruno Fernandes e Anthony Martial já começam a habituar os seguidores a trocas de palavras hilariantes.

Na semana passada, Bruno Fernandes «picou» o avançado francês a seguir à vitória sobre o Chelsea. «Finalmente um golo de cabeça. Apenas fecha os olhos para a próxima», escreveu Bruno Fernandes. «Marquei porque não foi a um passe teu», respondeu-lhe Martial.

No seguimento da conversa, o médio português prometeu passar-lhe a bola para a próxima e desafiou-o a tentar não falhar.

Prometido e cumprido: este domingo, Bruno fez uma primorosa assistência para Martial no lance que originaria o segundo golo do Manchester United frente ao Watford. Só que, isolado, o avançado rematou para defesa do guarda-redes e só a seguir, com a bola novamente à mercê, fez golo.

«Boa vitória e Bruno, por favor, da próxima vez passa-me melhor a bola», queixou-se em tom de brincadeira.

O médio ex-Sporting não deixou o companheiro sem reposta: «A sério?»